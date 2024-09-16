مصرع 7 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر فيضانات شرق ووسط أوروبا

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لقى 7 أشخاص مصرعهم غرقًا، في النمسا وبولندا ورومانيا، وما يزال 4 آخرون في عداد المفقودين في جمهورية التشيك، إثر فيضانات عارمة تسببت فيها عاصفة بوريس التي تستمر في ضرب وسط وشرق أوروبا، محدثةً أمطارا غزيرة وفيضانات أجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مناطق واسعة من النمسا والتشيك والمجر ورومانيا وسلوفاكيا تعرضت لرياح عاتية وأمطار شديدة منذ يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن بعض المناطق في شهدت تساقطاً للثلوج يصل إلى متر واحد، وهو أمر غير معتاد في منتصف سبتمبر، حيث بلغت درجات الحرارة الأسبوع الماضي حتى 30 درجة مئوية.



وأشارت "الجارديان" إلى أن نائب المستشار النمساوي، فيرنر كوجلر، قد أعلن يوم الأحد أن أحد رجال الإطفاء لقى مصرعه أثناء مكافحة الفيضانات في ولاية النمسا السفلى، التي أُعلنت فيها الطوارئ لمواجهة الكارثة الطبيعية، أما في شرق النمسا



تم تعليق خدمات القطارات، صباح يوم الأحد، وتم إغلاق عدة خطوط مترو في فيينا، حيث كان نهر فيين يهدد بالفيضان.

ونوهت الصحيفة عن أن خدمات الطوارئ نفذت نحو 5000 تدخل ليلة أمس السبت في النمسا السفلى، حيث حوصر العديد من السكان في منازلهم بسبب الفيضانات، بينما تدخل رجال الإطفاء حوالي 150 مرة في فيينا منذ يوم الجمعة لإعادة فتح الطرق المسدودة بفعل الحطام الذي خلفته العاصفة.



وأفادت "الجارديان" بأن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، قال إن شخصًا قد غرق في منطقة كوودزكو، وذلك أثناء جولة توسك في جنوب غرب البلاد، والذي تعرض لأشد الأضرار جراء الفيضانات، وقد تم إجلاء حوالي 1600 شخص في كوودزكو، واستدعت السلطات البولندية الجيش لدعم رجال الإطفاء في الموقع.



وفي بولندا، أغلقت السلطات معبر حدودي مع جمهورية التشيك بعد فيضان أحد الأنهار، وكذلك أغلقت عدة طرق وعلقت القطارات على خط يربط بين بلدتي برودنيك ونيسا.



في هذه الأثناء، قالت الشرطة في جمهورية التشيك، إن 4 أشخاص مفقودون، بينهم 3 كانوا في سيارة جرفتها الأمطار إلى نهر في بلدة ليبوفا-لازنه شمال شرق البلاد، بينما كان رجل آخر مفقوداً بعد أن جرفته الفيضانات في جنوب شرق البلاد.



وفي جنوب التشيك، انفجر أحد السدود ما أسفر عن فيضان ضرب البلدات والقرى المجاورة، ما دفع الشرطة التشيكية إلى حث الناس على الانتباه لتحذيرات الإخلاء، محذرين أنه في غضون لحظات قد تصبح الطريقة الوحيدة للخروج من بعض المناطق هي المروحيات، بفعل التغير المفاجئ للأجواء.



وفي بودابست رفع المسؤولون توقعاتهم لارتفاع نهر الدانوب في النصف الثاني من هذا الأسبوع ليتجاوز 8.5 متر، ليقترب من الرقم القياسي الذي بلغ 8.91 متر في عام 2013، مع استمرار الأمطار في الهطول بالمجر وسلوفاكيا والنمسا.



في جنوب شرق رومانيا، لقي 5 أشخاص حتفهم في الفيضانات خلال اليومين الماضيين، حيث شهدت المنطقة الأكثر تضرراً وهي بلدة جالاتي في جنوب شرق البلاد، تضرر أكثر من 5000 منزل.



وأعلنت سلوفاكيا حالة الطوارئ في العاصمة، براتيسلافا، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى على الأقل يوم الاثنين في التشيك وبولندا.