مصرع مسن وإصابة شاب فى حريق شونة قش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى مسن مصرعه، فيما أصيب شاب آخر بحالة اختناق؛ إثر نشوب حريق فى شونة قش أرز بأرض زراعية بناحية بنى منصور بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم السيطرة على الحريق من جانب قوات الحماية المدنية.

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى شونة قش أرز بأرض زراعية بناحية بنى منصور بمركز أولاد صقر.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن مصرع "عبدالله علي" 60 عاما، وإصابة "أسعد مسيحة" 36 عاما، بحالة اختناق.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أولاد صقر المركزى وتم تقديم الإسعافات اللازمة له، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.