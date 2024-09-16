اليوم السابع
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مصرع طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع فى الجيزة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:19 م
مصرع طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق السابع فى الجيزة مصرع طفلة سقطت من بلكونة في الجيزة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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سقطت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، من الطابق السابع في الجيزة، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، بإجراء التحريات تبين للمقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن الطفلة اختل توازنها، وسقطت من بلكونة شقتها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
 







مصرع طفلة

سقوط طفلة من شقة

سقوط طفلة من عقار

امن الجيزة




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