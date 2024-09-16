مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهم وأصيب 23 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بالمنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال اثناء عودتهم من العمل، على الطريق الذى يربط بين الصحراوى والطريق الزراعى بالقرب من الصحراوى الغربى، واسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 23اخرين جميعهم من قرى غرب المنيا، انتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

وأفادت التحريات الاولية أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال مزارع وكانت فى طريق عودتهم، وسبب إنقلاب السيارة إنفجار احد إطارات السيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق.