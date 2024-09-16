اليوم السابع
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الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون مدرسة فى أريحا ويعتدون على الطلبة والمعلمين.. فيديو

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 11:22 ص
مستوطنون يقتحمون مدرسة فى أريحا ويعتدون على الطلبة والمعلمين.. فيديو قوات الاحتلال تعتقل معلمين مدرسة عرب الكعابنة
أ ش أ

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اعتدى مستوطنون اليوم الاثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

 

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية، كما اعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات اعتداء بالضرب من المستوطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، استولى مستوطنون على شقة سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.







مدرسة عرب الكعابنة

مدينة أريحا

الاحتلال الإسرائيلى

المعرجات




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