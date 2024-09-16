مستوطنون يقتحمون مدرسة فى أريحا ويعتدون على الطلبة والمعلمين.. فيديو

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اعتدى مستوطنون اليوم الاثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

مشاهد توثق اعتداء مجموعة من المستوطنين على الكادر التعليمي والطلبة في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية بالمعرجات شمال غرب أريحا، تحت حماية قوات الاحتلال. pic.twitter.com/6lpUjl3sjw — فلسطين بوست (@PalpostN) September 16, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية، كما اعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات اعتداء بالضرب من المستوطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، استولى مستوطنون على شقة سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.