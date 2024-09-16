مديرية تعليم كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لخريجى الكليات للعمل بنظام الحصة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن حاجتها إلى خريجين جدد للعمل بنظام الحصة بالإدارات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، في عدد من التخصصات بالإدارات التعليمية الـ13، لسد العجز.

شروط التقديم

وحدّدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، شروط التقديم للعمل بنظام الحصة بالإدارات التعليمية للخريجين، الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ، ودبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت المديرية المستندات المطلوبة للتقديم، وهي أصل شهادة المؤهل للاطلاع أو أي مؤهلات أخرى وصور منه، و2 صورة من شهادة الخدمة العامة للإناث، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، وصورة بطاقة الرقم القومي.

التخصصات المطلوبة

كما أعلنت المديرية عن التخصصات المطلوبة، إدارات «شرق كفر الشيخ - الحامول - بيلا - بلطيم - دسوق» تخصصات "اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية"، وإدارات «غرب كفر الشيخ - برج البرلس - الرياض - سيدي غازي - مطوبس - قلين - سيدي سالم» تخصصات "اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم"، وإدارة «فوه» تخصصات "اللغة الإنجليزية – الرياضيات"،

موعد تقديم الطلبات والأوراق

وطالبت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الراغبين في التقديم، إرسال جميع الطلبات والأوراق ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، إلى الإدارات التعليمية التي يرغب الخريج العمل بها.