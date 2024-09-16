محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات بئر العبد ويلتقى المرضى الفلسطينيين

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية فى مدينة بئر العبد اليوم الاثنين، شملت عدة فعاليات مهمة.

بدأ المحافظ بلقاء المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم فى النادى الرياضى ببئر العبد، حيث أعرب عن اهتمام المحافظة بتقديم جميع الخدمات الصحية للمرضى الفلسطينيين مجانًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن النادى الرياضى استقبل منذ ديسمبر الماضى 448 مريضًا فلسطينيًا بعد انتهاء فترة علاجهم. كما قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



واستمرت الجولة بزيارة مستشفى بئر العبد التخصصي، حيث تفقد المحافظ الأقسام المختلفة واطمأن على سير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ووزع عليهم حلويات وهدايا بمناسبة المولد النبوي.



كما شملت الجولة زيارة مدرسة التربية الخاصة، حيث تفقد الفصول الدراسية وصالة الطعام، وقام بتوزيع الحلويات على التلاميذ.



فى إطار دعمه لمشروعات الإسكان، سلم المحافظ عقود 20 منزلًا بدويًا للمواطنين المستحقين بقرية التلول. وأوضح أن المنازل، التى تم بناؤها بتكلفة 12 مليون جنيه، تتناسب مع طبيعة السكان فى المنطقة، وتحتوى على غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة إجمالية تبلغ 120 مترًا مربعًا.



هذه الجولة التفقدية جاءت لمتابعة المشروعات المنفذة فى بئر العبد، والاطمئنان على أحوال المواطنين والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج فى المنطقة.