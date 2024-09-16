محافظ شمال سيناء يتابع إنشاء مشروعات تنموية في قرية رمانة

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل في إنشاء مستشفى الطوارئ ودار المناسبات في قرية رمانة، ضمن جولة موسعة شملت مركز بئر العبد اليوم.

وفي لقائه مع أهالي القرية، أكد المحافظ أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في شمال سيناء، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالمنطقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح المحافظ أن التنمية في سيناء تسير على محورين، أولها محور الاقتصاد الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يواصل تقديم الخدمات وتيسير حياة المواطنين اليومية.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أن إنشاء دار المناسبات في رمانة يأتي ضمن خطة الجهاز المركزي للتعمير، حيث تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الاستقرار والتواصل بين القبائل، فضلاً عن تسهيل فض المنازعات وإحياء المناسبات الوطنية والدينية داخل نطاق القبيلة.

وأفاد المهندس ناجي أن دار المناسبات تضم مجلسًا داخليًا شتويًا وآخر صيفيًا، بالإضافة إلى منطقة خدمات ومخازن مجهزة تجهيزًا كاملاً بأحدث المعدات والفرش، وتحيط بها سور خارجي، على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، والاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين.