محافظ بورسعيد يوجه ببدء تشغيل محطة رفع "أولاد علم" بمنطقة شمال سهل الحسينية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد ، محطة رفع "أولاد علم " بمنطقة شمال سهل الحسينية، وذلك فى إطار الخطوات التنفيذية للبدء فى تشغيل المحطة، استجابة لطلبات أهالى ومزارعى المنطقة، حيث جاء ذلك بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب، وعدد من الجهات المختصة.

ووجه محافظ بورسعيد، بالبدء فى تشغيل محطة رفع ( أولاد علم ) والتى تشمل 5 طرمبات، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية للتحول من الاستزراع السمكى المخالف للاستزراع النباتى بالمحاصيل الاستراتيجية، ذات العائد الاقتصادى للفلاح وذات المردود الإيجابى على الدخل القومى للدولة، وإضافة 33 ألف فدان للزمام الزراعى بمحافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الحسينية.

جدير بالذكر ؛ أن محطة رفع " أولاد علم " تقع بمنطقة أولاد علم بالضفة الغربية لمصرف بحر البقر، والتى كانت تعمل بالزراعة على مساحة 11 ألف فدان تقريبا، حتى صدر القرار الجمهورى رقم 177 لسنة 2024 بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد فأصبحت المساحة 33 ألف فدان، وجارى العمل فى تجفيف المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة لتحويلها للاستزراع النباتي، والذى يساهم فى تحقيق تنمية زراعية بمنطقة جنوب بورسعيد.



المحافظ خلال جولته بالجنوب



المحافظ واهالي الجنوب