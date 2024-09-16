محافظ المنوفية يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بمسجد الرؤوف الرحيم

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال الدينى لمديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث أدى محافظ المنوفية صلاة العصر وسط جموع المصلين وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن الذكرى العطرة لمولد نبى الرحمة والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، مؤكداً على ضرورة التأسى بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وشمائل فضائله وإتباع منهج النبى فى الوسطية والاعتدال والتى تُعد دستوراً للحياة السليمة ومنهاجاً لبناء المجتمعات الصالحة، مشيراً إلى أن الطريقة المثلى فى تذكر السيرة العطرة للنبى هى إبراز جوانب العظمة فى شخصيته وأخلاقه ومواقفه ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وبإنسانيته والرحمة التى تعامل بها مع الناس كافة، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات والمدائح النبوية الشريفة.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللقيادات التنفيذية وجميع أهالى وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة، مطالباً الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد وأن نتكاتف جميعاً فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى وداعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير والازدهار، كما أكد على مواصلة استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.