محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً لمتابعة الاستعداد لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

أسيوط -هيثم البدرى

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اجتماعاً لمتابعة واستعراض جهود الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية، للبدء في تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، وتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية تغطي جميع محافظات الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل وتحقيق رؤية مصر 2023.



جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، وإسلام عوض مستشار المحافظ للاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومنها الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والعمل ومرفق الاسعاف وممثلي وزارة العدل والشهر العقاري ومسئولي شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي.



و استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع الأنشطة المتنوعة التي ستقدمها كافة الجهات والخطط والرؤى المستهدفة ونوعية الخدمات والأنشطة المتنوعة المقدمة للمواطنين خلال فعاليات المبادرة وذلك وفق جداول زمنية محددة والاستعدادات الخاصة بها.



وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل بين الأجهزة والجهات المشاركة وتوحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة لتفعيل أهداف المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطني المحافظة، مؤكداً حرصه التام على متابعة تنفيذ تلك المبادرة لتعزيز فعاليتها كونها تشمل محاور التنمية البشرية المستدامة.



وأوضح أبوالنصر، أن هذه المبادرة الرئاسية تأتي انعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتتشارك كافة الوزارات والجهات بالدولة، بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد برنامج عمل متكامل يستهدف تنمية الإنسان المصري، بطريقة تكاملية، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تنفيذ خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتنمية المستدامة بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.



وأشار المحافظ ،إلى أنه سيتم بدء انطلاق المبادرة، من أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة الكيانات الشبابية من مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم فضلاً عن اصطفاف سيارات تقديم الخدمات الجماهيرية من قبل مديرية الصحة كسيارات القوافل وسيارات الاسعاف، والمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة ويتم تخصيص جزء منها كمنفذ متنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وتخصيص جزء أخر لاصدرات الثقافة.



واقترح المحافظ، فكرة يتم تنفيذها لأول مرة على مستوى الجمهورية وهي تنفيذ ملاعب متنقلة لكرة القدم الخماسي وكرة الطائرة وكرة السلة تجوب الاماكن التي لا يوجد بها مراكز شباب أو ملاعب وتتضمن الفكرة تحميل المرمى الخاصة بكرة القدم والسلة أو الشبكة الخاصة بالكرة الطائرة والنجيل الصناعي ويتم تحميل على سيارة نقل كبيرة لتقديم الخدمة الرياضة في كل مكان كما يشارك في الاصطفاف السيارات المتنقلة التابعة للشهر العقاري وسيارات المراكز التكنولوجية التابعة للاحياء وسيارات منافذ للتموين بأسعار مخفضة لافتاً إلى حرصه على متابعة كافة الفعاليات الخاصة بالمبادرة لتعزيزها وتقديم الدعم الكامل لها.

