ما لا تعرفه عن الدجاج الفرعونى.. تربيته غير مكلفة

كتبت ـ أسماء نصار

"الدجاج الفرعونى أو الحبشى أو الوادى" كلها مسميات مختلفة لنوع واحد من الدجاج شكله أكبر من الدجاج المعروف وأصغر من الرومى لكنه يشبه الرومى من حيث الشكل وخاصة الصدر، له رقبة رفيعة، ورأسه ذو عرف أسود ويغطى الرأس بجلد أحمر به مناطق بيضاء، ويتميز بجودة لحمه وخلو بيضه من الكوليسترول، وانخفاض تكاليف تربيته، ويميل إلى تناول البروتين الحيوانى "الحشرات" أكثر من النباتى" وموطنه الأصلى قارة أفريقيا.

وفى التقرير نتعرف على أهم التفاصيل حول الدجاج الفرعونى:

1- من الطيور المستئنسة ويوجد منه 3 ألوان أبيض ورمادى وأسود .

2- موطنه الأصلى القارة الأفريقية.

3- يتميز باليقظة وقوة الصوت ويستخدم في حراسة الطيور الأخرى.

4- تربيته غير مكلفة ويتناول الحشرات والديدان والقواض الصغيرة و البذور.

5- استهلاكه للمياه قليل.

6- يمكنه الجرى لمسافات طويلة للتخلص من الغضب، ويستطيع الطيران والتحليق.

7- يمتاز بنكهة اللحم المميزة .

8- يتميز بالريش الناعم الملون الذى يحاوطه ويتناثر على جسمه بالكامل ويمنحه شكلاً جمالياً يجذب الكثيرين إلى التطلع إليه و يشبه الرومى و الطاووس .

9- الأنثى تضع في المتوسط 60 بيضة، وتبيض في فصل الربيع وتنقطع عند دخول الخريف.

10- أمهات الدجاج الفرعونى غير جيدة وتترك البيض لذلك يفضل عدم حضانتها لصغارها.

11- صغار الدجاج الفرعونى لا يمكنها التعرف بسهولة على المعالف والمشارب بسهولة ويموت الكثير منها بسبب الجوع والعطش.

12- لا ينصح بتربيته في المنازل والمناطق السكنية.

13- التفرقة بين الذكر والأنثى تتم في عمر 6 أشهر.

14- يفضل استخدام الأجنحة عند مسك وحمل الدجاج الفرعونى لأن عظامه رقيقة وقابلة للكسر بسهولة.

15- متوسط عمره ما بين 12-15 عاماً.