اليوم السابع
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قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية تسيطر على حريق منزل بالزقازيق

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:10 م
قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية تسيطر على حريق منزل بالزقازيق حريق منزل - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة الحريري بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بمنطقة الحريري أمام الشهر العقاري بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدة سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين نشوب الحريق في منزل مكون من 4 طوابق، وأن النيران نشب بالطابقين الأول والثاني، وتم إخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

 







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