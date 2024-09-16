قطع المياة عن 22 قرية غدا لغسيل الشبكات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غدا الثلاثاء عن 22 قرية من قرى مراكز المحافظة لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، بسبب عمليات غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه طبقا للخطة الشهرية.

وطالبت الشركة المواطنين بتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة لعدم نظافتها، والقرى هى السكرية بمركز شبين الكوم ، بمم ،سماليج ، زاوية بمم بمركز تلا ، الروضة ، طوخ طنبشا بمركز بركة السبع ،دملو ، أم خنان ، عرب أبو ذكرى بمركز قويسنا ، النعناعية ، منيل دويب ، محلة سبك ، سبك الأحد ، شنشور بمركز أشمون ، جزيرة الحجر ،عمروس بمركز الشهداء ،مسجد الخضر ، بهناى الباجور ، فيشا ، كفر فيشا ، سدود .