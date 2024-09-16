غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة حولا بالجنوب اللبنانى

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة حولا بالجنوب اللبناني، وإطلاق صواريخ اعتراضية بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى.

كما أفادت القناة بأن حزب الله قال :"قصفنا بالصواريخ ثكنة راموت نفتالي بالجليل الأعلى"، وغارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة بالجنوب اللبناني.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

