عصابة الـ"ربع دستة أشرار" يكشفون تفاصيل سرقتهم 6 هواتف محمول فى بولاق الدكرور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لسرقتهم عددا من الهواتف المحمولة من المواطنين، في بولاق الدكرور، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في خطف الهواتف من الضحايا، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهم يستخدمون دراجة بخارية لتتبع الضحية المستهدف سرقته، وخطف الهاتف منه خلال سيره في الشارع.

أضاف المتهمون خلال اعترافاتهم، أنهم ارتكبوا 6 جرائم سرقة، وباعوا الهواتف المسروقة لمالك محل بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، وأكدوا أن مالك المحل يعلم أن الهواتف من متحصلات جرائم سرقة، كما اعترفوا بحيازتهم سلاح ناري لاستخدامه في الدفاع عن أنفسهم خلال ممارسة نشاطهم في السرقة.

وبضبط مالك المحل اعترف بشراء الهواتف المسروقة، وأرشد عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الامن تفيد تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف من المواطنين ببولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم (فرد محلى- سلاح أبيض - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- هاتف محمول"من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات (6 هواتف محمولة) لدى عميلهم سىء النية (مالك محل هواتف محمولة)، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

