اليوم السابع
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طبيبة قبطية توزع حلوى المولد على العاملين ومرتادي التأمين الصحي بالفشن.. صور

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:14 م
طبيبة قبطية توزع حلوى المولد على العاملين ومرتادي التأمين الصحي بالفشن.. صور توزيع حلوى المولد النبوى
بنى سويف هانى فتحى

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وزعت الدكتورة إيمان جرجس، مدير عيادات التأمين الصحى والصحة المدرسية بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، حلوى المولد النبوى الشريف، على زملائها من الأطباء، والعاملين والمترددين على عيادة التأمين الصحى والصحة المدرسية.

واستقبلت الدكتورة إيمان جرجس مدير عيادات التأمين الصحى والصحة المدرسية بمدينة الفشن، المترديين على عيادات التأمين الصحى والصحة المدرسية، من المواطنين والأطفال والطلاب، ووزعت حلوى المولد النبوى الشريف عليهم أثناء دخولهم إلى العيادة، حيث قوبل ذلك باستحسان من قبل العاملين والمترددين على العيادة.

وقالت إيمان جرجس إنها تفضل مشاركة زملائها ومترددى التأمين الصحى تلك المناسبة السعيدة، مشيرة إلى أنها تقوم فى شهر رمضان بتوزيع الفوانيس وتعليق زينة رمضان داخل عيادة التأمين الصحى بمدينة الفشن.

 

 

توزيع الحلوى على المترددين
توزيع الحلوى على المترددين

 

توزيع حلوى المولد النبوى ببنى سويف
توزيع حلوى المولد النبوى ببنى سويف

 

دكتورة ايمان توزع الحلوى على المواطنين
دكتورة ايمان توزع الحلوى على المواطنين

 

دكتورة ايمان جرجس
دكتورة ايمان جرجس

 

مدير عيادة التأمين الصحى بالفشن توزع الحلوى
مدير عيادة التأمين الصحى بالفشن توزع الحلوى


 







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