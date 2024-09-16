ضبط 390 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر وإزالة 10 حالات تعد بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، أن حملة مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الرقابة التموينية فى حملة تفتيشية بمركز الحامول، تمكنت من ضبط 390 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة، وتم تحرير محضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور فتحى عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ.

‏وأعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، كافة الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

فى سياق متصل، أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، أن حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، نفذت إزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1300 متر مربع بمركز سيدى سالم، ضمن الموجة 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك تحت إشراف أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.