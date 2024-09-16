ضبط مخالفات استيلاء على المال العام بقيمة أكثر من مليون جنيه في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس حلمي زهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والإدارات التابعة لها، حملات مكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بيان لها، عن الفترة من 12/ 9/ 2024، وحتى 15/ 9/ 2024، حيث أسفرت الحملات في تلك الأيام عن تحرير 660 محضر مخالفات للمخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الرد على 30 شكوى للمواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط 216 كيس مكرونة زنة 400 جرام، بالإضافة إلى 250 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و31 شيكارة دقيق، كما تم في إدارة تموين شبين القناطر تحرير 7 محاضر جنح ضد المخابز البلدية، وذلك للاستيلاء على المال لعام، بإجمالي مليون و166 ألفا و212 جنيها.