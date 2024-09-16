اليوم السابع
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الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:12 م
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ضبط المتهم بإشعال النيران فى سيارة جاره بالشرقية

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:47 م
ضبط المتهم بإشعال النيران فى سيارة جاره بالشرقية كلابشات - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بإشعال النيران في سيارة جاره بمركز منيا القمح بسبب خلافات جيرة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من المدعو "أحمد ع" 37 عاما، سائق توك توك، مقيم بمركز منيا القمح، يتهم "ك س" عاطل، مقيم بذات الناحية، بإشعال النيران فى سيارته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29299 لسنة 2024 جنح مركز منيا القمح.

وتبين من التحريات صحة البلاغ، وأن المتهم قد وضع شعلة بوتاجاز في السيارة وأضرم فيها النيران بسبب خلافات جيرة مع المجني عليه، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 







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محافظة الشرقية




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