رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة تقييم مسابقة اكتشاف الموهوبين

دمياط معتز الشربيني

اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، بلجنة تقييم مسابقات اكتشاف الموهوبين ( نيو صلاح – دافنشى جامعة دمياط – ذافويس جامعة دمياط – المبرمج الصغير)، والتى أطلقتها الجامعة ضمن برنامج الكشف عن الموهوبين فى مجال " الرياضة والفنون والبرمجة والموسيقى "، لاكتشاف الموهوبين عن طريق المتخصصين فى المجال من أساتذة وخبراء جامعه دمياط، وتم فتح باب التقدم لها خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى منتصف سبتمبر 2024.

يأتى ذلك انطلاقاً من استراتيجية جامعة دمياط بالاهتمام بالموهوبين والمبتكرين وتقديم الدعم غير المحدود وتطوير الجهود فى اكتشافهم ورعايتهم، وإيماناً بأهمية اكتشاف الموهوبين فى دعم تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع معرفى تتحقق فيه التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور أشرف النشار وكيل كلية التربية النوعية بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الحربى أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور أحمد شويقة وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدى عبد النبى رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

تناول اللقاء وضع آليات وضوابط تقييم المتقدمين لاختيار الفائزين بالمسابقات، وتحديد مواعيد الاختبارات العملية.

هذا ويهدف برنامج الكشف عن الموهوبين إلى :

• الكشف عن الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات فى محافظه دمياط فى مجالات الرياضة، والفنون والبرمجة والموسيقى.

• تطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهوبين.

• تحقيق العدالة والإنصاف فى اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له.

• بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين فى محافظه دمياط.

• الإسهام فى توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم.

• الإسهام فى إثراء مصادر البحث العلمى والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين.