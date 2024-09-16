حقائب مدرسية وإنشاد دينى.. التحالف الوطنى بالبحيرة ينظم احتفالا بالمولد النبوى

البحيرة- ناصر جودة

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى احتفالا حاشدا بمدينة دمنهور بالبحيرة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وتضمن الاحتفال الذى أقيم بدار رعاية الطلبة تقديم فقرات فنية فى الانشاد الدينى وتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم، كما تضمن الاحتفال توزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجا وكذلك توزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات الدراسية على التلاميذ الأيتام والمستحقين.

شارك فى الاحتفال الدكتورة نيفين الكاتب النائبة البرلمانية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى والدكتورة هالة جودة وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، والمستشار سيد الفيل عضو مجلس إدارة كلية التربية النوعية بجامعة دمنهور، والشيخ عطية ندا مدير الدعوة بأوقاف البحير، إضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى أن هذا الاحتفال يعكس مدى التفاعل مع المواطنين فى كافة المناسبات الاجتماعية والدينية خاصة الذكرى العطرة لمولد النبى صلى الله عليه وسلم.

وأضافت أن هناك خطة متكاملة للتحالف الوطنى للمساهمة مع مؤسسات الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال المبادرات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التفاعل مع الاحداث الطارئة.

ويعتبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى من أهم مؤسسات دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا فى مصر.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية عدة مبادرات تنموية وخدمية اطلقها التحالف الوطنى لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

ومن أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى مبادرة الخير لتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة والملابس على الاسر الاولى بالرعاية بالقرى والنجوع المختلفة.

وأطلق التحالف الوطنى اكبر حملات طرق الابواب لتقديم المساعدات الغذائية للمستحقين فى محل إقامتهم، كما دشن التحالف الوطنى اكبر مبادرة لدعم الغير قادرين تحت شعار إيد واحدة والتى تتواصل حتى أخر عام 2024، ولم يقتصر دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على النواحى الاجتماعية والاقتصادية فقط بل تعدى ذلك إلى الدور التنموى بمعناه المتكامل بداية من الاهتمام بصحة المواطنين ورفع مستوى تعليمهم من خلال مبادرته الخدمية المختلفة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف مواهب الشباب الرياضية والفنية إلى التفاعل مع الشأن العام.



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال