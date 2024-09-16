اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد : محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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