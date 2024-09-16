حصاد الوزارات.. التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد

إعداد : محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد 2025

وزير الأوقاف: ندعو أشقاءنا فى غزة للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات

وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي "كتاب الله" خلال احتفالية المولد النبوي

وزير الرى: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه

قرار مهم من التعليم لسد العجز فى المعلمين استعدادا للدراسة.. تفاصيل

لعام الدراسى الجديد.. تعليمات مهمة من الوزارة للمدارس قبل الانطلاق بأيام

وزارة التعليم تطالب المديريات بتفعيل حصة الريادة مع بداية العام الدراسي الجديد

الصحة تعلن نجاح معهد القلب فى إجراء قسطرة معقدة باستخدام جهاز الإيكمو

وزارة الصحة تكشف أهمية تحليل قصور الغدة الدرقية.. تفاصيل

وزير الصحة يشهد إطلاق الصحة العالمية للمشروع الختامى لتعزيز نهج الصحة الواحدة

وزير الرى: تحلية المياه أحد حلول العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية

وزارة الأوقاف: افتتاح مسجد الأنصاري بالجيزة بعد صيانته وتطويره غدا الثلاثاء

صرف المساعدات النقدية بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. تفاصيل

وزارة الصحة تكشف 8 علامات تشير للإصابة بتسمم الدم .. تفاصيل

الصحة توجه بضرورة التوجه للطبيب فور الشعور بأى آلام فى الجسم

وزارة التعليم: تحصيل أول قسط من مصروفات المدارس الرسمية بداية أكتوبر

وزير الرى يشارك فى المنتدى العربى السادس للمياه

وزارة البيئة تبحث تنفيذ وحدات بيوجاز من مخلفات المزارع بمشاركة القطاع الخاص

التعليم العالى: استفادة 38053 طالبا من الأنشطة و300 دورة تدريب للمقبلين على الزواج

وزارة التعليم تعلن موقف الطلاب الباقين للإعادة بالصف الأول الإعدادى

الزراعة: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور