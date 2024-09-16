ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول قناة السويس الجديدة ومحاربة التعصب والكراهية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "ضغوط الحياة وطريق مواجهتها" تناول خلالها محمد محمد معنى ضغوطات الحياة وطرق مواجهة الضغوط.

فيما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "قناة السويس الجديدة"، تحدث خلالها شعبان شلبي مسئول بالفرع، عن افتتاح قناة السويس الجديدة بتاريخ 6 اغسطس 2015، وما هو مشروع قناة السويس الجديدة فهو مشروع لتطوير وتوسعة قناة السويس يشتمل تفريعة جديدة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع كممر ملاحي مزدوج وأين تقع قناة السويس في المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بجانب ذلك عقدت محاضرة عن "الحوار ودوره في محاربة التعصب والكراهية" أوضحت أسماء محمد مناع تعريف الحوار ورأى الإسلام في الحوار وأهم الحوارات في القرآن الكريم وأهمية الحوار في قضايا التعصب وخطاب الكراهية.

قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الصورة الشعرية" تناول خلالها الدكتور النوبى عبد الراضى، أن الصورة الشعرية واحدةً من أهم تقنيات الكتابة الشعرية منذ القدم فإن مفهوم الصورة الشعرية مفهوم غير مستقر على حال، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "غرس قيمة التسامح لدى الأطفال" أوضح أحمد أبوبكر عمار معنى التسامح وأهميته وكيف نغرس قيمة التسامح فى قلوب الأطفال، وعقدت محاضرة بعنوان "اليوم الدولى للشباب" أوضح العادلى حسان محمد متى نحتفل باليوم الدولى للشباب والهدف من الإحتفال به وكيفية الاحتفال باليوم الدولى للشباب.



ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول قناة السويس الجديدة



جانب من الفعاليات بقصر ثقافة بهاء طاهر