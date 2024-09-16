اليوم السابع
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تلاوات من الذكر الحكيم وحلقات ذكر احتفالاً بمولد الرسول بكفر الشيخ.. فيديو وصور

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:40 ص
تلاوات من الذكر الحكيم وحلقات ذكر احتفالاً بمولد الرسول بكفر الشيخ.. فيديو وصور جانب من الاحتفالية فى كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قدم اليوم السابع مجموعة من اللايفات، عن مدح رسول الله في يوم مولده بكفر الشيخ، والاحتفال بالمولد النبوي بمدح رسول الله للمنشد " إبراهيم نصار"، والشيخ "رضا راجح" من علماء الأزهر الشريف تحدث عن الاحتفال بالمولد النبوي ووجوب الاقتداء به، واستمع الحضور لتلاوة من الذكر الحكيم في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكفر الشيخ.

الإحتفالية شهدتها قرية العجوزين التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهدت الاحتفالية كلمات لعدد من علماء الأوقاف والأزهر، عن فضل رسول الله على سائر البشر، والاحتفال بمولده، وأخلاقه، ووجوب الإقتداء به، وأعقب تلك الكمات حلقة من الذكر للشيخ إبراهيم نصار، واستمع الحضور لقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ إبراهيم نصار يلقي قصائد في مدح رسول الله

الشيخ إبراهيم نصار يلقي قصائد في مدح رسول الله
 
تفاعل الحضور بقصائد المدح
تفاعل الحضور مع قصائد المدح
 
تلاوة للشيخ محمد العبسي
تلاوة للشيخ محمد العبسي
 
حضور كبير من أهالي قرية العجوزين ودسوق
 أهالي قرية العجوزين ودسوق
 
حلقة الذكر أثناء الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عيه وسلم
حلقة الذكر أثناء الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عيه وسلم






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