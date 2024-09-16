تحديث قاعدة بيانات بنى سويف ضمن مشروع تطوير الرؤية الاستراتيجية المحلية

بنى سويف هانى فتحى

ناقش بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، سير عمل لجنة التنمية المستدامة فى اعداد قاعدة بيانات متكاملة التى يتم تنفيذها بإشراف مباشر من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لتحتوى هذه القاعدة على كافة البيانات الاحصائية عن القطاعات الخدمية والتنموية، والمشروعات الجارى تنفيذها ونسب ومعدلات التنفيذ، ومراجعة شاملة للموقف التنفيذى لمشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التى تم اطلاقها فى عام 2020 كأول استراتيجية تنمية اقتصادية على مستوى محافظة من محافظات مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة التنمية المستدامة واعداد التقرير الطوعى، التى قام بتشكيلها بقرار من المحافظ مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة "مقرراً" ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، مدير الادارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، مدير الإعلام بديوان عام المحافظة، ومدير وحدة السكان بالمحافظة، وأعضاء الوحدة الاقتصادية، وعضو من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وعضو الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وعضو الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وعضو المكتب الفنى بالمحافظة، وعضو الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضو مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

ناقش نائب المحافظ ما تم إنجازه من تكليفات فى الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بإنجاز التقرير الطوعى الذى سوف يوضح التقرير نسب تغطية أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهى أهداف وضعتها الأمم المتحدة وتترابط هذه الأهداف العريضة وتستهدف قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحى – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية)، بجانب جهود التحليل للبيانات المتاحة لوضع تحديث للفجوات التنموية والخدمية بحسب معياريين محلى وعالمى، فضلا عن مناقشة الأطر الاستراتيجية على مستوى العمل بين كافة الشركاء فى انجاز الرؤية المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

أكد نائب المحافظ على توجيهات محافظ بنى سويف بالعمل المتكامل والتواصل الدائم لإنجاز أفضل فى هذا الملف المهم الذى سوف تندرج تحته كل الاستراتيجيات والخطط والجهود التى تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تضعها الإدارة الحالية للمحافظة، وهي: تحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحكومة التى تستهدف كافة الخدمات وتنظيم كافة الجهود المتكاملة والمتنوعة للدفع بجهود الدولة التنموية فى مختلف المجالات.

كما ناقش نائب المحافظ ألية ومراحل خطة العمل اللازمة لإنجاز الأهداف المنشودة من لجنة التنمية المستدامة، فى مقدمتها التقرير الطوعى لتوطين التنمية المستدامة داخل المحافظة الذى يعتبر ضمن مها رئيسى تقوم اللجنة بالتوازى بإنجازها مع اعداد التقرير، من بينها : إعداد أو تحديث قاعدة البيانات عن كافة القطاعات والوضع الخدمى والتنموى الراهن، بجانب تحديد الفجوات الخدمية والتنموية المستهدف سدها وتلبية متطلبات ذلك، وكل ذلك يؤدى إلى وضع رؤية مستقبلية متكاملة تستند لبيانات ومؤشرات دقيقة، مما يساهم فى استدامة السعى لإنجازها.

شدد نائب المحافظ على ضرورة عقد اجتماعات على مستوى فرق العمل داخل اللجنة للاتفاق على البيانات المطلوبة وكذا انجاز الأعمال فى تكامل وتعاون لإنجاز أفضل وأسرع، مؤكدا على أنه سيتم المراجعة الدائمة للخطة الزمنية اللازمة لإنجاز المهام، وتجميع البيانات الخاصة بالمؤشرات التى تتسق مع المؤشرات الأممية وتتوافق مع المعايير المحلية للدولة المصرية، والتى تحددت وفقا للخصائص والميزات النسبية لمحافظة بنى سويف.