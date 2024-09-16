تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

كتبت أمنية الموجى

جددت الجهات المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.



واستمعت لأقوال الضحايا الذين اتهموا المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتبين ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم، كما تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى)، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وألقي القبض علي أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال علي 3 أشخاص والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفير هم على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

