بعد اختفائه عدة أيام.. العثور على جثمان شاب مدفون تحت الرمل فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عثر أهالى عزبة سيدنا أعلى نجع الوحدة بمدينة الطود شرق الأقصر، على جثمان شاب مدفون في رديم رملى والذي اختفى من أسرته بمنطقة قرنة مرعى بالبر الغربى منذ عدة أيام، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، وجارى عمل التحريات والتحقيقات اللازمة لمعرفة سبب وفاة الشاب أسفل الرديم الرملى بالمنطقة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالى عزبة تابعة لمدينة الطود جنوب شرق المحافظة، يفيد بعثورهم على جثمان شاب يدعى "محمد.ش.أ" 28 سنة مقيم بمنطقة قرنة مرعى في مدينة القرنة، أسفل رديم رملى بعزبة سيدنا، وسط غموض حول الواقعة، وانتقلت قوة أمنية ورجال الإسعاف لموقع الحادث وتم انتشال جثمان الشاب من أسفل الرمال على مسافة قريبة من سطح الأرض، ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وجارى عمل التحريات والتحقيقات اللازمة لمعرفة سبب وفاة الشاب أسفل الرديم الرملى بالمنطقة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهدت مدينة الأقصر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى محور سمير فرج بمنطقة الكرنك شمال المدينة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين من ركاب السيارتين وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى وأخرى ميكروباص لدى مرورهما على محور سمير فرج بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، وتبين إصابة 4 مواطنين من ركاب السيارتين بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأجسادهم، وانتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.