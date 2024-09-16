بايدن: جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحتاج إلى المزيد من المساعدة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جهاز الخدمة السرية يحتاج إلى المزيد من المساعدة، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال أخرى تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بولاية "فلوريدا".

وأضاف بايدن -في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الإثنين/- "أريد أن أوضح أمرًا.. الخدمة السرية تحتاج إلى المزيد من المساعدة، وأعتقد أنه يتعين على الكونجرس أن يلبي احتياجاتهم إذا كانوا يحتاجون في واقع الأمر إلى المزيد من الأفراد"، معربًا في الوقت ذاته عن امتنانه لسلامة لترامب.



وتجري الشرطة الأمريكية تحقيقا بشأن خلفية المشتبه به الذي تم اعتقاله في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في ملعب الجولف الخاص بترامب في "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن المشتبه به في الحادث - الذي لم يسفر عن إصابة ترامب بأي أذى - يدعى ريان روث ويبلغ من العمر 58 عاما.



جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح. فقد أصيب الرئيس السابق في أذنه في 13 يوليو الماضي أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في "بتلر" بولاية "بنسلفانيا".