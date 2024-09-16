اليوم السابع داخل مجمع الفيروز التابع لهيئة الرعاية الصحية بطور سيناء.. صور وفيديو

جنوب سيناء - فايزة مرسال

يشهد القطاع الصحى بجنوب سيناء تطوراً مؤخراً، والذى انعكس بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى رضاء المريض عن تلك الخدمة، وقام "اليوم السابع" بجولة داخل مجمع الفيروز الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بطور سيناء، للتعرف على الخدمات داخل المجمع.

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تشغيل مجمع الفيروز الطبى بالطور حلم انتظره كثيراً الأهالى فى جنوب سيناء، ومشروع التأمين الصحى الشامل يستكمل مسيرته بجنوب سيناء، وينضم مجمع الفيروز لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أكبر مجمع بمحافظة جنوب سيناء، لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية بالدولة بمحافظة جنوب سيناء.

أضاف الدكتور أيمن رخا أنه يتم تشغيل عيادات خارجية بمجمع الفيروز الطبى بالطور، والطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم كامل للنساء والتوليد والحضانات، و4 غرف عمليات، وقسم الحروق قسم جديد فى المحافظة، وهو أول قسم فى محافظة جنوب سيناء بهذا التخصص، وسيتم تجهيزه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة من خلال وزارة الصحة.

واستطرد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، قائلا أن العاملين بمجمع الفيروز الطبى بالطور يشاركون بجدية، ومن بينهم طاقم التمريض، وله دور فعال فى خدمة المرضى، ويتم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على خدمة المرضى بأفضل صورة ممكنة.

وعند دخولك مجمع الفيروز الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بطور سيناء، تجد تطورا كبيرا سواء المتعلق بالبناء أو الخدمة المقدمة للمرضى، ويأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية، وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية فى تطوير قطاع الصحة، وانضمام جنوب سيناء لمنظومة التأمين الصحى الشامل يعد خطوة رئيسية فى تحسين جودة الخدمات الطبية.



مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء



مجمع الفيروز الطبى بطور سيناء



عيادة طبية بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء



عيادة طبية بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء



قسم الأشعة بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء



مجمع الفيروز الطبى بطور سيناء



مواطنون بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء



مواطنون بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء