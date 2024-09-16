القبض على مالك محل دواجن لشروعه في قتل جاره بسبب القمامة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مالك محل دواجن في الهرم، لشروعه في قتل جاره "مالك محل أدوات صحية، بسبب خلافات بينهما، لإلقاء المتهم مخلفات محله بماسورة الصرف الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل مالك محل أدوات صحية إلى المستشفى، مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة، جار المجني عليه، ويمتلك محل دواجن، ونشب بينهما خلافا بسبب إلقاء المتهم مخلفات المحل بماسورة الصرف الصحي، مما دفع الأخير للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

