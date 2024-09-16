العثور على جثة مواطن به عدة طعنات بقرية جردو بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

عثر الأهالي بقرية جردو، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، علي جثة مواطن به عدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بعثور الأهالي بقرية جردو بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، علي جثة شاب مصاب بعدة طعنات بالجسد، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ وتبين العثور علي جثة شاب يدعي مصطفي م أ 17 سنة، وتم نقل الجثة إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.