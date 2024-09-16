اليوم السابع
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الطائرات الإسرائيلية تقصف خيام النازحين بمنطقة المواصى غرب محافظة خان يونس

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:36 م
الطائرات الإسرائيلية تقصف خيام النازحين بمنطقة المواصى غرب محافظة خان يونس قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الطائرات الإسرائيلية تقصف خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي محافظة خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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