اليوم السابع
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الرئيس الأمريكي: نحل خلافاتنا بصناديق الاقتراع وليس بفوهة السلاح

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:49 م
الرئيس الأمريكي: نحل خلافاتنا بصناديق الاقتراع وليس بفوهة السلاح الرئيس الأمريكي بايدن
وكالات

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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً إنه "لا مكان للعنف السياسي في أمريكا".

وأضاف بايدن: "نحن نحل خلافاتنا سلمياً من خلال صناديق الاقتراع، وليس بفوهة السلاح"، وفق وسائل إعلام أمريكية.

بدوره قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الاثنين، إن الشخص الذي حاول اغتيالي صدق خطاب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وتحرك بناء على ذلك.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع "فوكس ديجيتال"، أن "خطاب بايدن وهاريس ضدي هو السبب وراء محاولتي اغتيالي".







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