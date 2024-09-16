الداخلية تفتتح مقار الجوازات فرعي الاستثمار بأكتوبر والإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

افتتحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق قسم جوازات فرعى خدمات الاستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية)، حيث تم افتتاح قسم جوازات هيئة الإستثمار بالسادس من أكتوبر: مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وقسم جوازات هيئة الإستثمار بالإسكندرية: مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمنطقة العامرية بالإسكندرية ويختصا بـ (الترخيص فى الإقامة للمستثمرين الأجانب وأسرهم – إصدار جوازات سفر المواطنين المتعاملين مع الهيئة والعاملين بها وأسرهم).

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب لضمان حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.



