اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2024 07:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الحجر الزراعي: ماليزيا تفتح أسواقها أمام صادرات مصر من المانجو

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 05:33 م
الحجر الزراعي: ماليزيا تفتح أسواقها أمام صادرات مصر من المانجو وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الحجر الزراعي المصري وفدا من ماليزيا وذلك لمراجعة إجراءات الصحة النباتية ، تمهيدا لنفاذ المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية، فى اطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية .

واستهل الوفد زيارته بزيارة الحجر الزراعي المصري للاطلاع علي نظم الفحص والرقابة الحجرية حيث قام الدكتور محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بالترحيب بالوفد وعرض الاجراءات المتخذة من الحجر الزراعي .

توجه الوفد لزيارة أحد محطات التعبئة للمانجو حيث يستكمل الوفد باقي أيام الزيارات الي مزارع ومحطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي وذلك لوضع ضوابط الصحة النباتية بنهاية الزيارة لتصدير المانجو الطازجة من مصر الي ماليزيا .

وتقدم الوفد بالشكر الي مسئولي الملفات بالصحة النباتية، و جهاز التمثيل التجاري المصري الذي قام بتنسيق الزيارة بالاضافة الي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .

 







وزارة الزراعة

الحجر الزراعى

ماليزيا

المانجو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة