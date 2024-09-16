الاحتلال: الهبوط الاضطرارى لمروحية إسرائيلية كان بسبب عطل فنى

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أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المروحية هبطت اضطراريًا بسبب عطل فني، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.. وأنه يجرى التحقيق في الحادث.

وهبطت مروحية تابعة لسلاح الجو بالجيش الإسرائيلي، اضطراريًا، في منطقة مفتوحة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.. بينما قصف "حزب الله" في لبنان، بالمسيرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية، ثكنة يردن ومرابض مدفعية ديشون.‏

وذكر "حزب الله" -في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية- "إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس، ما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال، نفذ رجال المقاومة اللبنانية هجوماً جوياً بسربٍ من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن، واستهدفوا أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابوا أهدافهم بدقة وأوقعوا فيهم عدداً من القتلى والجرحى".‏

كما تم استهداف مرابض المدفعية ‌‏الإسرائيلية في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة..‏ كما استهدفت مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة، وموقع السماقة بتلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهم إصابات مباشرة، واستهدفت بصاروخ موجه التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع راميا.