اعترافات لصوص الدراجات النارية بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بتوصيل الأسلاك

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لأحدهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى (اثنين من أصحاب ورش الميكانيكا" سيئ النية") تم ضبطهما والمسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.