استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة

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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم /الإثنين/، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد المواطنين الثلاثة جراء تعرضهم لقصف الاحتلال المدفعي في محيط منطقة عزبة بيت حانون، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 41 ألفا و226، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 95 ألفا و413، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.