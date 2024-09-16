اليوم السابع
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الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة لـ41226 شهيدا و95413 مصابا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:25 م
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة لـ41226 شهيدا و95413 مصابا غزة
أ ش أ

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 41 ألفا و226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و413 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في حق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و76 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.







قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي

وزارة الصحة الفلسطينية

فلسطين




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