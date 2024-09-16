اليوم السابع
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إعلام عبرى: إقالة يوآف جالانت فى خضم الحرب ستؤدى إلى زلزال فى إسرائيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 08:39 م
إعلام عبرى: إقالة يوآف جالانت فى خضم الحرب ستؤدى إلى زلزال فى إسرائيل جالانت
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في خضم الحرب الحالية ستؤدي إلى زلزال في إسرائيل. 

كما أفادت القناة بأن أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي قال إنه من الجنون أن يقيل نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت وسط حرب تخوضها إسرائيل في غزة وحرب أخرى محتملة في لبنان. 


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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