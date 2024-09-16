إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين، بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بمنطقة دلة أمام محطة الغاز بمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.