إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الزقازيق - منيا القمح أمام البوابة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات اللازمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الزقازيق - منيا القمح أمام البوابة بمدينة الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.