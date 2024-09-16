إصابة 14 شخصا إثر حادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 14 شخصا إثر حادث تصادم أتوبيسى نقل عام بالطريق السياحى في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتحرر محضر بالواقعةن لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السياحى في الجيزة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم أتوبيسين، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.