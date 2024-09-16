اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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وزارة التربية والتعليم

منهج العلوم المتكاملة

منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى

شكل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى

رابط منهج العلوم المتكاملة

رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام

رابط تحميل كتاب العلوم المتكاملة




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