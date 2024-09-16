أخبار مصر.. الرئيس السيسى: "بناء الإنسان" مسئولية كل مؤسسات الدولة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



تفاصيل التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى وتعيين هشام عز العرب رئيسا

أعلن البنك التجارى الدولى - مصر عن بعض التعديلات على تشکیل مجلس إدارته رهنا بموافقة الجهات الرقابية.

الرئيس السيسى: "بناء الإنسان" مسئولية كل مؤسسات الدولة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف .

الرئيس السيسى يكرِّم المفتى السابق شوقى علام بوسام العلوم من الدرجة الأولى

كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق، بوسام العلوم من الطبقة الأولى؛ تقديرًا لدَوره البارز فى خدمة الدين والوطن، وجهوده فى تجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين وقِيَم التسامح والاعتدال،فى احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى الشريف التى أُقيمت اليوم.





وزير الخارجية من موسكو: لدينا علاقات قوية مع روسيا تمتد لعقود طويلة

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، حرصه على العمل مع نظيره الروسى فضلا عن الاستفادة من الخبرات الخاصة بهم وقدراتهم الدبلوماسية الرفيعة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية قوية تمتد إلى عقود طويلة، وتوجت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الروسى بوتين.





دفاع أحمد فتوح يطلب إخلاء سبيله ومثول الطب الشرعى والشهود أمام المحكمة

نظرت الدائرة الثانية جنايات بــ محكمة جنايات مطروح، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، ثانى جلسات محاكمة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف بنادى الزمالك، لاتهامه بـ إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ فى قتل المجنى عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية فى مدينة العلمين فى الساحل الشمالي.





استمرار غياب 7 لاعبين عن الأهلى فى مباراة الإياب أمام جورماهيا الكينى

يتواصل غياب الخماسى "عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير" عن الأهلى فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري الأبطال الأفريقي، بسبب عدم القيد أفريقيا، بجانب استمرار غياب كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة.