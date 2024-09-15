9 خطوات تساعدك على تطوير مشروعك الصغير.. تفاصيل

كتبت حفصه لقمان

يعتبر التسويق من أهم خطوات نجاح مشروعك، فوعي الجمهور بك وتكوينهم صورة ذهنية عن طريق أسلوب التسويق الخاص بك يمكن أن تكون من نقاط القوة التي تميزك عن المنافسين، وإليك بعض النقاط الهامة التي يجب التركيز عليها في التسويق :

1. تحديد الجمهور المستهدف:

تحديد الجمهور قد يكون الخطأ الرئيسي عند بدء مشروع ما، هو الاعتقاد بأن جمهورك يشمل الجميع، إذ أن تحديد الجمهور يحتاج إلى تفهم آلامهم، ومشكلاتهم، واهتماماتهم، وأولوياتهم، لذلك عليك البدء بالتفكير في عملائك الحاليين ومن ترغب في العمل معهم.

2. ركز على مميزاتك ونقاط القوة:

للتتفوق علي منافسيك، ادرس المنافسين من نفس منتجاتك في السوق، وميز نقاط القوة والضعف لديهم وقارنها مع نقاط القوة والضعف لديك.

التركيز على نقاط قوتك وإبراز المميزات التي تميزك عن باقي المنافسين، والعمل على نقاط الضعف، والاستفادة من الفرص المتاحة قدر الإمكان، من المهم تحديد مميزات مشروعك عن المشاريع المنافسة، فلا يمكنك البدء بمشروعٍ جديد لا يختلف عن المنافسين

3. إجعل خطة التسويق الخاصة بك في البداية هي تعريف العملاء بك وبماذ تقدم.

التركيز على الأهداف والغايات الفردية من المهم التركيز على أهداف محددة عند التسويق لمشروعك الصغير، فعوضا عن محاولة تغطية جميع الجوانب والبحث في جميع الاتجاهات، حاول التركيز على النقطة الأكثر تأثيرا، وتحديد الأمور التي تمنع تطورك، لتستطيع العمل عليها والنمو.

4. استخدام الأدوات الترويجية

استخدام الأدوات الترويجية المجانية نظرا إلى التزامك بهدف ونطاقٍ محدود في المشروع، فلا داعي لتضخيم النفقات العامة باستخدام الأدوات الترويجية المدفوعة، إذ يمكنك استخدام أدوات مجانية، وعدم الالتزام بالأدوات المدفوعة إلا إذا كنت تعلم أنها ستحسن العمليات أو الأداء الحالي بشكل كبير

5. الاستثمار في تحسين محركات البحث:

هي عملية تحسين الموقع الإلكتروني في جوجل ومحركات البحث، حيث ينصح بالاستثمار في هذا المجال لرفع ترتيب موقعك الإلكتروني في محركات البحث حتى يصل إلى أكبر قاعدة جماهير ممكنة، وجذب الزوار باستمرار.

6. نشر العروض والخصومات تزامنا مع الأعياد والمناسبات:

تعد فكرة تقديم الخصومات والحوافز من أهم أفكار التسويق، حيث يمكنك تطبيقها من خلال إحدى الطرق الآتية:

تقديم خصم على المنتجات أو الخدمات من خلال تقليل ثمنها بنسبة معينة.

تقديم منتج معين مجانا عند الشراء بقيمة معينة.

تقديم جوائز للعملاء الأوفياء عند التعامل مع شركتك لفترة معينة.

7. الترويج لمنتجاتك عن طريق المؤثرين:

استخدام المؤثرين المؤثرون هم أشخاص ذوي شهرة وقاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد تسويق المشروع عن طريقهم من أهم طرق التسويق الحديثة، وذلك لإمتلاكهم عدد كبير من المتابعين الذين سيلاجظون منتجك بكل سهولة.

8. تطوير خطة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد البريد الإلكتروني من أهم طرق التسويق للمشاريع، حيث يساعد على تعزيز علاقة الشركة مع العملاء، إضافةً إلى الوصول إلى المزيد من العملاء الجدد، وينصح بتحضير صيغ البريد الإلكتروني ليكون بطريقة جاذبة، كما يمكنك تقديم العروض في البريد الإلكتروني لتشجيع العملاء على الإقدام على الخطوة التالية.

9. استغلال الأحداث الرائجة (التريند):

يجب استغلال الأحداث الرائجة (التريند) الملائمة لمنتجاتك في وقتها قبل ان يمر وقت عليها، فتصبح بلا قيمة، واستخدام كلمات او هاشتاج يليق بالمنتج الخاص بك، وليس أي كلمات رائجة.