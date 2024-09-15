وزير الدفاع الأوكرانى يبحث من الحلفاء طرق مواجهة التهديد الروسى

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بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، مع ممثلي الدول الحليفة لبلاده، اليوم الأحد، تسريع وزيادة المساعدات العسكرية وطرق أخرى لمواجهة التهديد الروسي.



وفي منشور على صفحته على (فيسبوك)، كتب أوميروف أنه حضر الطاولة المستديرة الأوروبية للدفاع التي نظمها مؤتمر الأمن في ميونيخ، بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.



وأكد الوزير في الاجتماع أن بلاده تقاتل من أجل أمن القارة الأوروبية بأكملها وأن احتياجات أوكرانيا تظل دون تغيير. وأوضح أنه أولا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بتسريع وزيادة حجم المساعدات العسكرية، بما في ذلك المعدات والقذائف والذخيرة بعيدة المدى والألغام ومعدات إزالة الألغام، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وقطع الغيار.



وقال الوزير: "من الأهمية القصوى أن نعزز قدراتنا في الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الروسية. بالإضافة إلى تعزيز قدراتنا في الدفاع الجوي، من الضروري ضمان إمداد موثوق بالذخيرة لهذه الأنظمة".



وأشار إلى أن أوكرانيا استخدمت في أغسطس طائرات إف-16 لأول مرة لصد هجوم جوي ضخم.وقال "نتطلع إلى توسيع برامج تدريب الطيارين وتجديد الصواريخ الموجهة في الوقت المناسب".