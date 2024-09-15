نصف قرن من الإبداع.. الشرقية للفنون الشعيبة مدرسة للفن الشعبى الراقى.. فيديو

الشرقية – إيمان مهنى

بتلوهات تجسد التراث الأصيل لمحافظة الشرقية، أبهرت فرقة الشرقية للفنون الشعيبة، العالم في المهرجات الدولية وحصدت أكثر من جائزة دولية، أبرزها ذهبية مهرجان كوريا وفضية ديجون بفرنسا.

تأسست فرقة الشرقية للفنون الشعيبة عام 1968، كواحدة من الفرق المعتمدة من هيئة قصور الثقافة، وأصبحت وهي بمثابة مدرسة فنية استعراضية خرجت أجيالا، هي تقدم 10 تابلوهات تعبر عن التراث الشرقاوي "الحصان، التنورة، للحوايا، الشمعدان، الفرح، والسبوع، التحطيب" وغيرها من التابلوهات، كما تحيي التراث المصري من خلال تقديم فقرات رقص بالتنورة والرقص الشرقي.

وقال الفنان أحمد واصف،مدير قصر ثقافة الزقازيق، أن الفرقة شاركت في ما يقرب من 100 مهرجان دولي، وحصلت علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير والأوسمة، من بينها مهرجان كوريا بالميدالية الذهبية، والفضية في مهرجان ديجون بفرنسا عن راقصة السبوع، درع التمييز في بلغاريا، وبلجيكا، واليابان، وغيرها، لافتا هناك تابلوهات أبهرت الجماهير في العديد من الدول، ك " للحوايا ، والحصان، و التنورة".

بالإضافة إلي المشاركة في المناسبات و المهرجانات المحلية، تحت إشراف وزارة الثقافة، أخرها مهرجان العلمين و التي لاقت تفاعلا كبير مع الجماهير، لافتا ان الفرقة تضم الفانين الأساسيين، كما تتبني الموهوبين من الشباب الذين يخضعون لتدريبات مكثفة لتعلم تأدية تابلوهات التراثية.



التنورة



الحصان



الفرح-الشرقاوي



الفرح-الشرقاوي-الاصيل



رقصة-الحصان



رقصة-الفرح