موكب كرنفالى لأهالى الأقصر احتفالا بالمولد النبوى.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا رصد خلاله الأجواء الكرنفالية والسعادة الكبيرة بين الشباب والفتيات والأطفال والكبار احتفالاً بالمولد النبوى كعادتهم السنوية في صباحية ليلة المولد النبوي الشريف، بخروج مواكب كرنفالية بالجمال والخيول والسيارات المختلفة والتي تجوب قرى شمال محافظة الأقصر.

وشارك المئات من أبناء محافظة الأقصر في الموكب الكرنفالي للمولد النبوى الشريف وسط سعادة كبيرة، حيث خرجت مسيرات في الدورة الصباحية بالقرية في مقدمتها الخيول والجمال والحمير، وعربات الحنطور والجرارات، وذلك في تقاليد احتفالية سنوية تقام بتلك المناسبات في القرية بمشاركة المئات من الأهالى، حيث شارك في المسيرات فى يوم صباحية مولد النبى، والتى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القرى وهم يرددون الأناشيد والمدائح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان قد شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات الاحتفال بليالي المولد النبوى الشريف فى قرية منشأة العمارى، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وشارك نائب محافظ الأقصر، فى توزيع دروع تكريمات لعدد من كبار وقدامى الخيالة المشاركين في سباقات الخيول التي يتم تنظيمها بصورة يومية طوال ليالى المولد

جدير بالذكر، أن دورة المولد النبوي الشريف يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للإحتفال بليالي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



احتفال أهالى الأقصر بالمولد النبوى



احتفالات المولد النبوى



جانب من الاحتفال بالمولد النبوى



جمال وخيول وفرحة الأطفال